3 Янв. 2020 2020-01-03T14:28:16+03:00

"От Владивостока до Сургута": Эксперты назвали регионы, где живет больше всего "матершинников" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также выяснилось, что "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности около 18% жителей крупных и средних российских городов

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Эксперты путем опроса выяснили, в каких российских регионах больше всего ругаются матом. Так, больше всего "матершинников" проживает во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте. Меньше всего ругаются матом жители Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Вологды и Химок.

При этом выяснилось, что "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности около 18% жителей крупных и средних российских городов.

Эксперты выяснили следующий интересный факт: территории с распространенной ненормативной лексикой отличаются, как правило, более низким уровнем жизни населения, средними и плохими дорогами, невысоким вниманием людей к собственному здоровью.

По словам исследователей, частое использование матерных слов в данных регионах связано и с высокой закредитованностью населения.

- В то же время города с более распространенной ненормативной лексикой отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса, - отмечают эксперты, пишет "Российская газета".

Другая ситуация наблюдается в регионах, где "матершинников" заметно меньше: города отличаются, как правило, более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг. А также более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям спортом и фитнесом и более развитой строительной отраслью экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU