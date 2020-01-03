"От Владивостока до Сургута": Эксперты назвали регионы, где живет больше всего "матершинников"
Эксперты путем опроса выяснили, в каких российских регионах больше всего ругаются матом. Так, больше всего "матершинников" проживает во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте. Меньше всего ругаются матом жители Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Вологды и Химок.
При этом выяснилось, что "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности около 18% жителей крупных и средних российских городов.
Эксперты выяснили следующий интересный факт: территории с распространенной ненормативной лексикой отличаются, как правило, более низким уровнем жизни населения, средними и плохими дорогами, невысоким вниманием людей к собственному здоровью.
По словам исследователей, частое использование матерных слов в данных регионах связано и с высокой закредитованностью населения.
- В то же время города с более распространенной ненормативной лексикой отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса, - отмечают эксперты, пишет "Российская газета".
Другая ситуация наблюдается в регионах, где "матершинников" заметно меньше: города отличаются, как правило, более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг. А также более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям спортом и фитнесом и более развитой строительной отраслью экономики.
ИСТОЧНИК KP.RU