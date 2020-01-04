В США рассказали о российских военных самолетах будущего

4 Янв. 2020 2020-01-04T07:52:41+03:00

Эксперты в области боевой техники предположил, как могли бы модернизировать имеющееся в России бомбардировщики и истребители

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В американском журнала Military Watch вышла статья о российской военной технике будущего. Автор представил, как могут измениться самолеты, которые уже есть на службе российской армии. По версии издания, бомбардировщик ПАК ДА может в перспективе стать достойным ответом американскому B-21 Raider и китайскому H-20. Технику могут переоснастить для использования различных боеприпасов, в том числе гиперзвуковых ракет.

Российский Су-57, как предполагают авторы статьи, могут оснастить лазерным оружием и технологией искусственного интеллекта. Таким образом это будет уже шестое поколение боевых самолетов.Так же в ближайшей перспективе, по мнению, авторов материала, появится Су-57 с двумя сиденьями.

- МиГ-41 будет гиперзвуковым самолетом, - сказано в материале. - Сможет работать на высотах, значительно превышающих высоты МиГ-25, летать в ближнем космосе и угрожать вражеским спутникам и космическим самолетам.

В статье сказано, что не исключено, что к концу 2020 года появится "хотя бы один «Су-60» или что-то с таким же названием".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728592" frameborder="0"></iframe> Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57.

ИСТОЧНИК KP.RU