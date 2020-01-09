Профессиональная сваха раскрыла секреты поиска счастливых отношений
Современный ритм жизни часто не оставляет времени современному человеку на устройство личной жизни. Живое общение заменяется виртуальным, там же, в Сети, люди все чаще ищут пару. Есть и те, кто предпочитает доверять свое счастье профессионалам и обращаться к свахам.
Известная столичная сваха Елена рассказала, в каких случаях поиск пары проходит успешно и дала несколько советов тем, кто действительно хочет повстречать свое счастье.
Оказывается, около 15% людей так и не находят свою половинку. Чаще всего это происходит из-за завышенных требований человека к будущему партнеру.
- Современные женихи и невесты – это люди от 21 и до пенсионного возраста. Основной поток клиентов – женщины, чаще всего 30-35 лет. Если раньше мужчины искали женщину помоложе, то сегодня подобные требования предъявляют женщины, - делится с mk.ru Елена.
Есть еще одна тенденция - за последние пять-десять лет браки «постарели». Сейчас о семье не задумываются раньше 35 лет, до этого момента пытаются построить карьеру.
Современные молодые невесты ищут обеспеченных мужчин, часто устанавливаются рамки: например, доход от 300 тысяч. Более зрелые дамы делают акцент на общие интересы, а достаток является приятным бонусом.
Идеальный мужчина в женских анкетах обладает стержнем, добрый и ответственный, но найти такого кандидата очень сложно.
- Таких людей девушки разбирают буквально «щенками», и потом познакомиться с ними можно только в случае развода, когда им примерно 40-45 лет, - делится сваха.
У мужчин тоже есть ряд пожеланий к будущей невесте: они хотят видеть рядом с собой красивую, умную, интересную спутницу. Состоятельные мужчины стали реже искать моделей и девушек с «искусственной» внешностью силиконовой грудью. Им хочется иметь рядом умненькую девочку, домашнюю и любящую детей. Зачастую богатые кандидаты не афишируют свой достаток перед потенциальной спутницей и проверяют ее истинный интерес.
- После 35 лет планка должна снижаться, ведь свободных хороших мужчин остается в этом возрасте все меньше. То есть чем меньше требований женщина предъявляет к потенциальному спутнику жизни, тем больше шансов его найти. Хотя многие современные женщины после 35 выглядят даже лучше молодых, - заключает Елена.
ИСТОЧНИК KP.RU