Профессиональная сваха раскрыла секреты поиска счастливых отношений

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:13:58+03:00

Все чаще жители крупных городов предпочитают искать пару в Сети или с помощью свахи Фото: Евгения ГУСЕВА

В последнее время жители крупных городов все чаще ищут спутника жизни в виртуальном пространстве или с помощью профессионалов

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Современный ритм жизни часто не оставляет времени современному человеку на устройство личной жизни. Живое общение заменяется виртуальным, там же, в Сети, люди все чаще ищут пару. Есть и те, кто предпочитает доверять свое счастье профессионалам и обращаться к свахам.

Известная столичная сваха Елена рассказала, в каких случаях поиск пары проходит успешно и дала несколько советов тем, кто действительно хочет повстречать свое счастье.

Оказывается, около 15% людей так и не находят свою половинку. Чаще всего это происходит из-за завышенных требований человека к будущему партнеру.

- Современные женихи и невесты – это люди от 21 и до пенсионного возраста. Основной поток клиентов – женщины, чаще всего 30-35 лет. Если раньше мужчины искали женщину помоложе, то сегодня подобные требования предъявляют женщины, - делится с mk.ru Елена.

Есть еще одна тенденция - за последние пять-десять лет браки «постарели». Сейчас о семье не задумываются раньше 35 лет, до этого момента пытаются построить карьеру.

Современные молодые невесты ищут обеспеченных мужчин, часто устанавливаются рамки: например, доход от 300 тысяч. Более зрелые дамы делают акцент на общие интересы, а достаток является приятным бонусом.

Идеальный мужчина в женских анкетах обладает стержнем, добрый и ответственный, но найти такого кандидата очень сложно.

- Таких людей девушки разбирают буквально «щенками», и потом познакомиться с ними можно только в случае развода, когда им примерно 40-45 лет, - делится сваха.

У мужчин тоже есть ряд пожеланий к будущей невесте: они хотят видеть рядом с собой красивую, умную, интересную спутницу. Состоятельные мужчины стали реже искать моделей и девушек с «искусственной» внешностью силиконовой грудью. Им хочется иметь рядом умненькую девочку, домашнюю и любящую детей. Зачастую богатые кандидаты не афишируют свой достаток перед потенциальной спутницей и проверяют ее истинный интерес.

- После 35 лет планка должна снижаться, ведь свободных хороших мужчин остается в этом возрасте все меньше. То есть чем меньше требований женщина предъявляет к потенциальному спутнику жизни, тем больше шансов его найти. Хотя многие современные женщины после 35 выглядят даже лучше молодых, - заключает Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU