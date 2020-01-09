2020-01-09T18:40:30+03:00
Политика

"Этого показателя нужно достичь": Путин призвал укрепить статус РФ как морской державы

Российский президент заявил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Этого показателя нужно достичь": Путин призвал укрепить статус РФ как морской державы"Этого показателя нужно достичь": Путин призвал укрепить статус РФ как морской державыФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы.

- Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности, - отметил политик.

При этом Путин подчеркнул, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание.

- В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав, - отметил российский лидер.

Путин заявил, что "страна будет добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники".

Политик отметил, что в ближайшее время доля современных вооружений и техники в МВФ должна составить 70%, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт p.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин понаблюдал за учениями в Чёрном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" Совместные маневры провели Черноморский и Северный флоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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