Эксперты дали рекомендации по безопасному использованию смартфонов

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:57:16+03:00

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Роспотребнадзор дал советы по использованию мобильных устройств, чтобы гаджеты не вредили здоровью. Так, согласно рекомендациям экспертов, разговор по телефону не должен превышать двух минут, а перерыв между звонками должен составлять менее 15 минут.

Помимо этого специалисты советуют во время разговора держать телефон на некотором расстоянии от уха, поскольку именно во время звонка гаджет работает на полную мощность, и его излучения могут нанести вред здоровью.

«В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности независимо от условий связи в данном месте, однако через 10-20 секунд излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня», - цитирует сообщение ведомства сайт телеканала «Звезда».

Эксперты подчеркивают, что писать сообщения намного безопаснее, чем разговаривать, держа телефон возле уха.

Кроме того специалисты напоминают, что гаджеты могут нанести вред и здоровью детей. От частого использования гаджетов, у ребенка может испортиться зрение, а также нарушиться рост костей и суставов, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU