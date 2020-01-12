Хватит платить за эти блюда: шеф-повара рассказали, что лучше не заказывать в итальянских ресторанах

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:17:30+03:00

Специалисты не рекомендуют заказывать простые блюда из несезонных продуктов - наценка на них во многом несправедливая

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Шеф-повара и ресторанные критики высказали своё мнение о многих в прямом смысле переоцененных блюдах, которые частенько оказываются в меню итальянских ресторанов и при этом не стоят своих денег. Многие из этих блюд, кстати говоря, гораздо выгоднее сделать дома.

Так ресторанный критик Джулия Хелтон призналась сайту Insider, что любимая многими пицца Маргарита - "полный грабёж", потому что ресторанная наценка делает её дороже в десяток раз.

- Тесто, немного соуса, четверть головки моцареллы и четыре кусочка базилика. Это ваш ужин? Вы платите минимум 12 долларов за блюдо, которое стоит 1 доллар. Я знаю, потому что я была шеф-поваром в итальянском ресторане три года, поэтому я часто рассчитывала стоимость, - рассказала Джулия Хелтон и добавила: - Перестаньте платить за это блюдо.

Ещё под раздачу экспертов попал салат капрезе. Нарезанные кружочками моцарелла и томат, листья базилика с оливковым маслом и бальзамическим уксусом - это простое блюдо держится на вкусе свежих овощей, а если на томаты сейчас не сезон, то и брать этот салат бессмысленно - он будет ещё и дороже. Именно так считает шеф-повар во втором поколении Натали Сервино. Также ей очень не нравится, когда в итальянских ресторанах подают чесночные гренки:

- Если ресторан пытается скрывать вкус своего хлеба маслом и чесноком, лучше это не брать. Поищите место, где подают свежий, домашний или местный хлеб, который не нужно чем-то посыпать и дополнительно выпекать, чтобы он был вкусным, - заявила она.

Очень популярную пасту Болоньезе, в рецепт которой кроме спагетти входят говяжий фарш и различные овощи, фуд-блогер Алекка Шунк советует не заказывать в ресторанах, а готовить дома - будет и дешевле, и быстрее. Также будет лучше приготовить дома совсем уж простую пасту - с сыром пекорино и черным перцем.

- Эта паста не стоит денег. В Италии это блюдо готовят, когда у кого-то нет времени сделать более приличный соус. Его можно сравнить с фаст-фудом, но не едой для ресторана, — считает шеф-повар Линда Харрелл.

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ИСТОЧНИК KP.RU