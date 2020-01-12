"Ищу спутницу для полета на Луну": Японский миллиардер объявил конкурс на космическое путешествие с ним
Помимо этого, романтичный Юсаку Маэдзава ищет невесту для счастливой супружеской жизни на Земле
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Миллиардер и плейбой из Японии Юсаку Маэдзава объявил в своих соцсетях конкурс для девушек, которые захотели бы... полететь с ним вместе на Луну! А также после необычного космического путешествия стать его спутницей жизни.
Японец назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один" и объяснил, что его давней мечтой было путешествие в космос.
Японский миллиардер раздаст 9 млн $ за ретвит.
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ИСТОЧНИК KP.RU