"Ищу спутницу для полета на Луну": Японский миллиардер объявил конкурс на космическое путешествие с ним

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:33:05+03:00

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Миллиардер и плейбой из Японии Юсаку Маэдзава объявил в своих соцсетях конкурс для девушек, которые захотели бы... полететь с ним вместе на Луну! А также после необычного космического путешествия стать его спутницей жизни.

Японец назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один" и объяснил, что его давней мечтой было путешествие в космос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753881" frameborder="0"></iframe> Японский миллиардер раздаст 9 млн $ за ретвит.

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ИСТОЧНИК KP.RU