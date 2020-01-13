2020-01-13T12:52:34+03:00
Общество

Телеканал RT запускает онлайн курсы по журналистике и видеомейкингу

Опытом со слушателями будут делиться сотрудники телеканала
Елена АКИМОВА
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Телеканал RT запустит онлайн-школу журналистикиТелеканал RT запустит онлайн-школу журналистики
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Телеканал RT анонсировал запуск онлайн курсов по журналистике, новым медиа и видеомейкингу. Для слушателей подготовлена большая программа, своим опытом поделятся корреспонденты и продюсеры телеканала, авторы digital-проектов телеканала, а также представители мультимедийного агентства RUPTLY.

Впервые школа открыла свои двери в 2016 году, с тех пор многое в формате поменялось и было решено создать удаленный курс, для тех, кто не может присутствовать на занятиях физически.

Проект пользуется большой популярностью, за три года обучение прошли более 200 человек из 20 стран мира.

- Самые успешные слушатели получат возможность пройти стажировку на RT и даже присоединиться к команде телеканала, — говорит руководитель проекта Анна Ковтунова.

«Онлайн-школа RT» предлагает тренинги по направлениям «теле- и онлайн-журналистика», «новые медиа» и «съёмка и постпродакшен».

За время курса будет рассмотрено множество тем, которые являются основой работы журналиста - как удержать внимание зрителя, научиться создавать необычные сюжеты, монтировать вирусные ролики, придумывать веб-сериалы.

Участие в проекте RT бесплатное, набор слушателей проходит на конкурсной основе. Подробности на сайте «Онлайн-школы RT» — rt-school.online

ИСТОЧНИК KP.RU

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