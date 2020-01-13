2020-01-13T21:20:10+03:00
В мире

США внесли в санкционный список молдавского олигарха Плахотнюка

По словам Помпео, таким образом Вашингтон «послал мощный сигнал», что не терпит коррупции и поддерживает народ Молдавии в борьбе с нею
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПлахотнюкВладимир ПлахотнюкФото: REUTERS
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Соединённые Штаты администрация внесли в санкционный список олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, Вашингтон принял такое решение в связи с коррупционной деятельностью Владимира Плахотнюка, которая «подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдавии».

«Сегодня я официально вношу его в санкционный список (…) Сегодняшние действия посылают мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты не терпят коррупции и поддерживают народ Молдавии в борьбе с нею», - говорится в письменном заявлении американского госсекретаря.

Напомним, ранее МВД России предъявило Плахотнюку обвинение в руководстве международным наркосиндикатом. По данным ведомства, экс-лидер Демократической партии руководил наркосиндикатом, который ввозил марокканский гашиш в Россию через Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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