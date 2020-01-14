Британские ученые вычислили «возраст страданий человека»
Ученые выяснили, в каком возрасте человек несчастнее всего. Исследование провели в Дартмутском колледже, а возглавил научную группу экономист Дэвид Бланчфлауэр, бывший сотрудник Банка Англии.
Команда ученых изучила данные о людях из 132 стран, среди испытуемых как обеспеченные граждане стран Европы, так и представители развивающихся стран с небольшим достатком. Оказалось, количество денег и условия жизни оказывают незначительное влияние на феномен страдания. Во всех станах кривая «ощущения несчастья» одинаковая и по форме напоминает букву U.
Пик, когда человек чувствует себя наиболее несчастным, приходится на 47,2. В развивающихся странах трудный период в жизни человека наступает немного позже – в 48, 2 года.
- Траектория кривой верна в странах, где средняя заработная плата высока, и где нет, где люди стремятся жить дольше, и где нет, - приводит слова Бланчфлауэра Bloomberg.
ИСТОЧНИК KP.RU