Британские ученые вычислили «возраст страданий человека»

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:50:16+03:00

В старовсти человек чувствует себя более счастливым, чем в среднем возрасте Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Экономист Дэвид Блэнчфлауэр считает, что в этом возрасте человек наиболее несчастлив, причем уровень дохода и продолжительность жизни не играют решающей роли

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Ученые выяснили, в каком возрасте человек несчастнее всего. Исследование провели в Дартмутском колледже, а возглавил научную группу экономист Дэвид Бланчфлауэр, бывший сотрудник Банка Англии.

Команда ученых изучила данные о людях из 132 стран, среди испытуемых как обеспеченные граждане стран Европы, так и представители развивающихся стран с небольшим достатком. Оказалось, количество денег и условия жизни оказывают незначительное влияние на феномен страдания. Во всех станах кривая «ощущения несчастья» одинаковая и по форме напоминает букву U.

Пик, когда человек чувствует себя наиболее несчастным, приходится на 47,2. В развивающихся странах трудный период в жизни человека наступает немного позже – в 48, 2 года.

- Траектория кривой верна в странах, где средняя заработная плата высока, и где нет, где люди стремятся жить дольше, и где нет, - приводит слова Бланчфлауэра Bloomberg.

ИСТОЧНИК KP.RU