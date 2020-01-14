2020-01-14T09:50:16+03:00
Общество

Британские ученые вычислили «возраст страданий человека»

Экономист Дэвид Блэнчфлауэр считает, что в этом возрасте человек наиболее несчастлив, причем уровень дохода и продолжительность жизни не играют решающей роли
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В старовсти человек чувствует себя более счастливым, чем в среднем возрастеВ старовсти человек чувствует себя более счастливым, чем в среднем возрастеФото: Александр Рюмин/ТАСС
Изменить размер текста:

Ученые выяснили, в каком возрасте человек несчастнее всего. Исследование провели в Дартмутском колледже, а возглавил научную группу экономист Дэвид Бланчфлауэр, бывший сотрудник Банка Англии.

Команда ученых изучила данные о людях из 132 стран, среди испытуемых как обеспеченные граждане стран Европы, так и представители развивающихся стран с небольшим достатком. Оказалось, количество денег и условия жизни оказывают незначительное влияние на феномен страдания. Во всех станах кривая «ощущения несчастья» одинаковая и по форме напоминает букву U.

Пик, когда человек чувствует себя наиболее несчастным, приходится на 47,2. В развивающихся странах трудный период в жизни человека наступает немного позже – в 48, 2 года.

- Траектория кривой верна в странах, где средняя заработная плата высока, и где нет, где люди стремятся жить дольше, и где нет, - приводит слова Бланчфлауэра Bloomberg.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти США признали терактом стрельбу на авиабазе во Флориде
Британские ученые вычислили «возраст страданий человека»
Банки стали реже одобрять кредиты: более 60% желающих получили отказ
В Минэнерго США предоставят правозащитникам данные о контактах с Украиной
Автобус с пассажирами провалился под землю в Китае
Цены на сигареты в России повышаются
В Минкомсвязи готовят поправки к закону для легализации виртуальных сим-карт eSIM
МЧС предложили запретить запускать фейерверки близ жилых домов
Яндекс.Деньги добавили сервис автоплатежей штрафов ГИБДД
В России могут отменить плановые проверки гастарбайтеров
Трюдо: авиакатастрофу в Иране спровоцировала напряженность в регионе
Президент Эстонии заявила, что Россия не оправдала ее надежд
В вузах могут измениться условия труда для преподавателей
Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолетах
Синоптики прогнозируют к Крещению новые температурные рекорды