Товарооборот между Россией и Китаем вырос до рекордного показателя

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:01:18+03:00

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В 2019 году товарооборот России и Китая составил более 110 миллиардов долларов, побив таким образом рекорд. В сравнении с 2018 годом этот показатель вырос на 3,4%. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управление КНР.

Как говорится в отчете ведомства, китайский экспорт в РФ в 2019 году вырос на 3,6% и составил 49,7 миллиарда долларов. В то же время поставки из России в Китай выросли на 3,2% и составили 61,05 миллиарда долларов. Только в декабре минувшего года Россия продала Китаю товары на сумму 5,53 миллиарда долларов, а приобрела — на 4,88 миллиарда долларов, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, что в 2018 году товарооборот России и КНР впервые в истории превысил сумму в 100 миллиардов долларов и составил 108,284 миллиарда долларов. Тогда рост в отношении 2017 года составил целых 24,5%.

Добавим, что по итогам года доли Китая в общем обороте внешней торговли России выросла до 15,7%, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU