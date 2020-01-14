2020-01-14T15:38:41+03:00
Общество

В СК создадут группу веб-аналитиков для расследования дел с минимальным количеством улик

На основе полученных данных будет сформирована база
Юлия САЛЬНИКОВА
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В СК появится новая группаВ СК появится новая группаФото: Иван ПЕТРОВ
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В Следственном комитете появится специальный отдел веб-аналитиков. Специалисты этой группы должны будут помогать коллегам в раскрытии преступлений, по которым у правоохранителей мало информации. Как пояснил «Российской газете» глава СК Александр Бастрыкин, веб-аналитики будут собирать информацию, а затем размещать ее в специальной базе СК.

Опыт аналогичной работы в ведомстве уже есть - создана и функционирует электронная база данных о серийных убийствах по сексуальному мотиву.

- В состав нового отдела включены опытные сотрудники следственных подразделений по субъектам Российской Федерации, -объяснил глава СК.

В арсенале следователей высокотехнологичная криминалистическая техника. Их работа не будет ограничиваться только поиском инфомации через Интернет, следователи также как и представители других отделов будут выезжать на место преступления. Их задача - раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления вне зависимости от срока давности.

Специальное подразделение из следователей - профессионалов в IT технологиях уже создано в комитете и специализируется на раскрытии дел в сфере оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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