Лавров рассказал о поэтапном отказе экономики России от доллара из-за агрессивной политики США

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:23:44+03:00

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Москва продолжает курс дедолларизации в связи с усиливавшийся агрессивной политикой применения санкций со стороны Вашингтона. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«На фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», - сказал глава российского МИД.

Лавров отметил непредсказуемость политики Штатов, которые, по его словам, откровенно злоупотребляют статусом доллара как мировой резервной валюты.

Министр рассказал о заключении межправительственных соглашений о расчетах и платежах в нацвалюте с Китаем и Турцией. Он также напомнил, что в рамках БРИКС достигнуты договоренности об открытии центральными банками соответствующих корсчетов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года Россия и Турция подписали соглашение о переходе к расчету во взаимной торговле в национальных валютах (рубле и лире). Стороны признали, что договор позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU