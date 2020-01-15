В Испании во время взрыва на нефтехимическом заводе погиб человек

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:50:57+03:00

Еще несколько получили ранения, один числится пропавшим без вести

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В испанской Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате происшествия погиб один человек, а еще восемь получили различные ранения. Инцидент произошел в провинции Таррагона.

Сообщается, что под давлением взрывной волны обрушилась крыша близлежащего здания. Под завалами погиб мужчина. Еще два человека получили серьезные ожоги и сейчас находятся в критическом состоянии. Кроме того, после ЧП один человек числится пропавшим без вести, передает Москва 24.

Во время взрыва и пожара на заводе легкие травмы получили пять человек. Еще один в состоянии средней тяжести был доставлен в местную больницу.

Пожар на заводе компании IQOXE, занимающейся производством оксида этилена, его производных и гликоля, произошел вечером 14 января после взрыва. После происшествия власти рекомендовали жителям ближайших домов закрыть окна и не выходить на улицу. Однако позже выяснилось, что токсичных веществ в воздухе обнаружено не было, передает сайт argumenti.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754711" frameborder="0"></iframe> Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU