2020-01-15T11:50:57+03:00
Происшествия

В Испании во время взрыва на нефтехимическом заводе погиб человек

Еще несколько получили ранения, один числится пропавшим без вести
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводеВ Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводеФото: Скриншот с видео
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В испанской Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате происшествия погиб один человек, а еще восемь получили различные ранения. Инцидент произошел в провинции Таррагона.

Сообщается, что под давлением взрывной волны обрушилась крыша близлежащего здания. Под завалами погиб мужчина. Еще два человека получили серьезные ожоги и сейчас находятся в критическом состоянии. Кроме того, после ЧП один человек числится пропавшим без вести, передает Москва 24.

Во время взрыва и пожара на заводе легкие травмы получили пять человек. Еще один в состоянии средней тяжести был доставлен в местную больницу.

Пожар на заводе компании IQOXE, занимающейся производством оксида этилена, его производных и гликоля, произошел вечером 14 января после взрыва. После происшествия власти рекомендовали жителям ближайших домов закрыть окна и не выходить на улицу. Однако позже выяснилось, что токсичных веществ в воздухе обнаружено не было, передает сайт argumenti.ru.

Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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