В Испании во время взрыва на нефтехимическом заводе погиб человек
В испанской Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате происшествия погиб один человек, а еще восемь получили различные ранения. Инцидент произошел в провинции Таррагона.
Сообщается, что под давлением взрывной волны обрушилась крыша близлежащего здания. Под завалами погиб мужчина. Еще два человека получили серьезные ожоги и сейчас находятся в критическом состоянии. Кроме того, после ЧП один человек числится пропавшим без вести, передает Москва 24.
Во время взрыва и пожара на заводе легкие травмы получили пять человек. Еще один в состоянии средней тяжести был доставлен в местную больницу.
Пожар на заводе компании IQOXE, занимающейся производством оксида этилена, его производных и гликоля, произошел вечером 14 января после взрыва. После происшествия власти рекомендовали жителям ближайших домов закрыть окна и не выходить на улицу. Однако позже выяснилось, что токсичных веществ в воздухе обнаружено не было, передает сайт argumenti.ru.
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании.
ИСТОЧНИК KP.RU