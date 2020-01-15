2020-01-15T13:24:49+03:00
Происшествия

«Пули были не настоящие»: Серов рассказал о ранении

Музыкант признался, что до сих пор прихрамывает
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Александр Серов рассказал о раненииАлександр Серов рассказал о раненииФото: Евгения ГУСЕВА
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Александр Серов рассказал, что в конце прошлого года получил пулевое ранение в ногу. Инцидент произошел во время потасовки в одном из кафе в Московской области. Однако артист поспешил успокоить поклонников и добавил, что пули были резиновыми и серьезного вреда здоровью не нанесли.

Кроме того Серов добавил, что конфликт завершился без жертв. Все участники и свидетели потасовки чувствуют себя хорошо.

«Попали в ногу. Но сейчас все хорошо. Все живы и здоровы», - прокомментировал ситуацию сайту телеканала «Звезда» музыкант.

Александр Серов добавил, что после происшествия ему оказали помощь врачи из института Вишневского. Сейчас артист немного прихрамывает, но рана заживает.

В полицию музыкант обращаться не стал. Он рассказал, что после происшествия все участники потасовки разбежались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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