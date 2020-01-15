«Пули были не настоящие»: Серов рассказал о ранении
Александр Серов рассказал, что в конце прошлого года получил пулевое ранение в ногу. Инцидент произошел во время потасовки в одном из кафе в Московской области. Однако артист поспешил успокоить поклонников и добавил, что пули были резиновыми и серьезного вреда здоровью не нанесли.
Кроме того Серов добавил, что конфликт завершился без жертв. Все участники и свидетели потасовки чувствуют себя хорошо.
«Попали в ногу. Но сейчас все хорошо. Все живы и здоровы», - прокомментировал ситуацию сайту телеканала «Звезда» музыкант.
Александр Серов добавил, что после происшествия ему оказали помощь врачи из института Вишневского. Сейчас артист немного прихрамывает, но рана заживает.
В полицию музыкант обращаться не стал. Он рассказал, что после происшествия все участники потасовки разбежались.
ИСТОЧНИК KP.RU