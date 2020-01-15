2020-01-15T15:43:57+03:00
Политика

Вот тебе, бабушка, и евроинтеграция: украинцы будут платить за въезд на территорию ЕС

Оплачивать право посетить Европу жителям Украины придется с 2021 года
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Комментарии: comments4
Платить за въезд в ЕС придется теперь всем государствам, не входящим в ЕвросоюзПлатить за въезд в ЕС придется теперь всем государствам, не входящим в ЕвросоюзФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жители Украины будут вынуждены платить за въезд на территорию Евросоюза с 2021 года. Та же мера будет касаться всех государств, не состоящих в ЕС.

Как сообщили на официальной странице миссии Украины в Европейском союзе в социальной сети Facebook, такое решение европейских партнеров Киева было принято в рамках Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS).

- С 2021 эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии, - поспешили успокоить украинцев сотрудники миссии.

Разрешение на въезд в ЕС будет стоить 7 евро, однако туристы младше 18 лет и старше 70 лет смогут путешествовать бесплатно. Однако такая мера ставит под сомнение саму идею, ради которой был совершен украинский переворот 2013 года - ведь тогда украинцы выходили на майдан, требуя от властей евроинтеграции и безвизового режима с ЕС.

Ранее kp.ru рассказывал о том, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оценивает нынешний безвизовый режим страны с ЕС.

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помощник президента рассказал, сколько потратят на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет
"Ошеломляет": В Германии оценили проект российского авианосца
Жуков: в Госдуме нет депутатов с иностранным гражданством
"Счастливая и расслабленная": Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских обязанностей
Греф сообщил о возможном снижении ставок по ипотеке в России
Вот тебе, бабушка, и евроинтеграция: украинцы будут платить за въезд на территорию ЕС
Посол Евросоюза считает отношения России и Запада хуже, чем во время холодной войны
Путин рассказал о способе для России обогнать среднемировые темпы роста
США намерены сократить военную помощь Ираку из-за требования вывести войска
Кузнецова сказала, что предложенные Путиным меры - чудесное решение
Путин поручил создать авиакомпании для перевозок по Дальнему Востоку
Роухани призвал военных извиниться за промедление в объявлении правды о крушении самолета
Алексей Дюмин — о послании Владимира Путина Федеральному собранию РФ: «Отличает ярко выраженный социальный характер»
Путин предложил ввести социальный контракт для борьбы с бедностью в России
Британский посол покинул Иран после участия в антиправительственных митингах
Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году
Володин: Все предложения об изменениях Конституции будут обсуждаться путём голосования
Эксперт: Бороться надо не с телефонными мошенниками, а с утечками данных
Полиция Сицилии арестовала двух глав мафии за мошенничество
В Минкомсвязи начнут подготовку к созданию бесплатного доступа к социально значимым Интернет-ресурсам