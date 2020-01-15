Вот тебе, бабушка, и евроинтеграция: украинцы будут платить за въезд на территорию ЕС

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:43:57+03:00

Платить за въезд в ЕС придется теперь всем государствам, не входящим в Евросоюз Фото: REUTERS

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Жители Украины будут вынуждены платить за въезд на территорию Евросоюза с 2021 года. Та же мера будет касаться всех государств, не состоящих в ЕС.

Как сообщили на официальной странице миссии Украины в Европейском союзе в социальной сети Facebook, такое решение европейских партнеров Киева было принято в рамках Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS).

- С 2021 эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии, - поспешили успокоить украинцев сотрудники миссии.

Разрешение на въезд в ЕС будет стоить 7 евро, однако туристы младше 18 лет и старше 70 лет смогут путешествовать бесплатно. Однако такая мера ставит под сомнение саму идею, ради которой был совершен украинский переворот 2013 года - ведь тогда украинцы выходили на майдан, требуя от властей евроинтеграции и безвизового режима с ЕС.

Ранее kp.ru рассказывал о том, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оценивает нынешний безвизовый режим страны с ЕС.

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ИСТОЧНИК KP.RU