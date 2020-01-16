Синоптики рассказали, когда погода в России вернется в привычное русло

16 Янв. 2020 2020-01-16T06:25:43+03:00

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Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о температурных аномалиях в России. По его словам, частые положительные температуры или нетипично теплую погоду регистрируют по всей территории страны.

- В декабре были очень сильные колебания температуры. За три-четыре дня температура и повышалась на 15-20 градусов выше нормы, и понижалась на такое количество градусов ниже нормы, но очень теплых периодов было вдвое больше, чем холодных. Поэтому Сибирь теплая, а Европейская территория очень теплая, - сказал Вильфанд в интервью для РИА Новости.

Он отдельно подчеркнул, что если в Сибири зима была теплой, то в Европейской части она очень теплая. Однако продолжаться это будет сравнительно недолго. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в феврале температура воздуха вернется в привычное русло.

В Москве в феврале днем в среднем будет 2-7 градусов со знаком плюс, а ночью около -12. Что характерно для последнего месяца зимы. В пределах нормы температура также ожидается в Нижегородской, Кировской, Тверской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU