Российские ученые проследят за мыслями монахов во время тантрической медитации

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:00:59+03:00

Российские ученые проследят за мыслями монахов во время медитации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Российские ученые предлагают подключить к традиционному медицинскому лечению опыт буддистских монахов. Особенно исследователей заинтересовали состояния, которых аскеты достигают во время медитации, в частности, тантрической.

Чтобы узнать о данном направлении больше и научиться его применять в медицине, ученые проведут ряд исследований в специальных лабораториях, созданных на территории тибетских монастырей на юге Индии. Они образованы по инициативе и при активном участии далай-ламы.

За время наблюдения команда специалистов будет изучать записи электрической активности головного мозга (ЭЭГ) 80 монахов во время прохождения духовных практик.

Первая команда специалистов уже побывала в Индии и удалось получить исходный материал для анализа.

- Дружеское общение с монахами позволило во многом прояснить терминологические нестыковки в объяснениях субъективных элементов медитации. В результате удалось, может быть, впервые разделить их на стадии и построить регламент нейрофизиологического исследования, - рассказал «Известиям» руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан.

В дальнейшем полученные записи ЭЭГ будут разделены по различным критериям, анализировать их будет компьютер, так как невооруженным глазом рассмотреть какие-либо особенности невозможно.

Результаты станут известны в конце февраля. Однако уже сейчас можно сказать, что исследования на основе электроэнцефалографии достаточно перспективны.

ИСТОЧНИК KP.RU