2020-01-16T12:06:04+03:00
Общество

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ

Иммунитет укрепят пешие прогулки на свежем воздухе и влажная уборка дома
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Роспотребнадзоре напомнили о профилактике гриппаВ Роспотребнадзоре напомнили о профилактике гриппаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать заболевания гриппом и ОРВИ. В первую очередь специалисты советуют больше гулять на сведем воздухе. В идеале, прогулки должны быть ежедневными, это поможет укрепить здоровье. В частности, эксперты советуют отказаться от поездок на транспорте в пользу пеших прогулок.

Помимо этого специалисты напоминают о необходимости регулярно проводить дома влажную уборку. Также избежать простудных заболеваний поможет отказ от посещения мест массового скопления людей.

Еще одна полезная привычка, которая защитит от болезней, соблюдение «респираторного этикета». Специалисты рекомендуют как можно меньше прикасаться руками по рту, носу и к глазам. Кроме того специалисты советуют регулярно обрабатывать руки антисептическим средством или мыть их с мылом, пишет сайт argumenti.ru.

В случае если человек все-таки заболел, специалисты рекомендуют ему носить медицинскую маску в общественных местах и пользоваться одноразовыми носовыми платками, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новом году более 80 процентов россиян хотят отказаться от льготных лекарств в пользу денег
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля на 1 млн рублей
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ
Мишустин: самая главная задача нового правительства России - снять ограничения и барьеры для бизнеса
Российские ученые проследят за мыслями монахов во время тантрической медитации
КПРФ воздержится при голосования за кандидатуру Мишустина
Мишустин выступил против снижения НДФЛ
Комитет Госдумы одобрил проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
Роскачество заявило о наличии в марках черного перца плесени и кишечной палочки
Мишустин намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии
Названы витамины, которые россияне покупают чаще всего в зимнее время
Метеорологи прогнозируют в 2020 году экстремальные погодные явления