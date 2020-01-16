Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:06:04+03:00

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать заболевания гриппом и ОРВИ. В первую очередь специалисты советуют больше гулять на сведем воздухе. В идеале, прогулки должны быть ежедневными, это поможет укрепить здоровье. В частности, эксперты советуют отказаться от поездок на транспорте в пользу пеших прогулок.

Помимо этого специалисты напоминают о необходимости регулярно проводить дома влажную уборку. Также избежать простудных заболеваний поможет отказ от посещения мест массового скопления людей.

Еще одна полезная привычка, которая защитит от болезней, соблюдение «респираторного этикета». Специалисты рекомендуют как можно меньше прикасаться руками по рту, носу и к глазам. Кроме того специалисты советуют регулярно обрабатывать руки антисептическим средством или мыть их с мылом, пишет сайт argumenti.ru.

В случае если человек все-таки заболел, специалисты рекомендуют ему носить медицинскую маску в общественных местах и пользоваться одноразовыми носовыми платками, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU