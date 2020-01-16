2020-01-16T12:56:51+03:00
Наука

NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за всю историю наблюдений

Температурные рекорды продолжают фиксироваться с 2010 года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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2019 год стал вторым самым теплым в истории наблюдений2019 год стал вторым самым теплым в истории наблюденийФото: REUTERS
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2019 год стал самым теплым за всю 140-летнюю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По данным агентств, средняя температура воздуха за прошедший год составила 1,71 градуса по Фаренгейту, то есть 0,95 градуса по Цельсию. Этот показатель на 0,95 градуса выше среднего уровня температуры за весь ХХ век.

Отмечается, что период с 2010 по 2019 год стал самым теплым в истории. При этом ожидается, что такая тенденция сохранится и дальше из-за рекордной концентрации парниковых газов, которые удерживают тепло в атмосфере, передает газета «Известия».

Кроме того добавим, что декабрь 2019 года стал вторым в истории после декабря 2015 года по аномально теплой погоде. Так, в некоторых частях Центральной Европы, Азии, Африки, Австралии, Южной Америки и Новой Зеландии были зафиксированы температурные рекорды, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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