В Минпромторге заверили, что после введения маркировки лекарства не подорожают

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:56:46+03:00

Введение маркировки лекарств не должно отразиться на их стоимости Фото: Иван ВИСЛОВ

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Внедрение маркировки лекарственных препаратов не приведет к их подорожанию. Об этом рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Он отметил, что изменения будут вводиться постепенно и они не должны отразится на потребителях. Соответствующие поправки в законодательство были приняты в конце 2019 года.

- Работа уже ведется на всех уровнях, в плановом режиме. Организовано взаимодействие со всеми органами исполнительной власти, которые в этом задействованы, на этапах обращения лекарственных препаратов по всей цепочке их обращения в России, — цитирует слова замминистра NEWS.ru.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с 1 января 2020 года в стране вступает в силу закон о маркировке лекарств. Цель нововведений - повысить прозрачность оборота медицинских препаратов, победить контрафакт и фальсификат, и дать покупателю возможность самостоятельно проверять все лекарства. Дело благое, но есть сложности. О том, какие трудности могут встретиться и что ждет потребителей, рассказали эксперты рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU