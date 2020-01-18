Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения

18 Янв. 2020 2020-01-18T02:07:52+03:00

Президент России заехал к имениннице в гости с цветами и подарком

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Вечером в пятницу, 17 января, глава российского государства Владимир Путин поздравил дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин заехал к имениннице в гости с цветами и подарком. При поздравлении, кадры которого показали в эфире канала «Россия 24», присутствовала и мама Татьяны Юмашевой, Наина Ельцина. В честь юбилея президент подарил дочери своего предшественника сервиз.

«Так это императорский фарфор! Я очень люблю его», - восхитилась Юмашева, когда открыла большую коробку с подарком.

Президент подарил Татьяне Юмашевой букет цветов и сервиз. Фото: пресс-служба Кремля

«Будем пить чай большой семьей», - добавила именинница.

Напомним, Татьяна Борисовна в 90-х годах работала в аппарате президента, своего отца, а сейчас руководит Фондом первого президента России Бориса Ельцина. Замужем за Валентином Юмашевым, который с декабря 1998 года является советником президента России.

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20 лет назад страна готовилась к встрече не особо веселого Нового года, не подозревая не только о том, что ей предстоит увидеть сразу два поздравления, но и о том, что она вступает в новую эпоху. Владимир Путин, которого Борис Ельцин 31 декабря официально объявил своим преемником и назначил исполняющим обязанности президента (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU