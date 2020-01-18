В ФАС рассказали о способах борьбы с рекламой по телефону

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:50:06+03:00

В Службе заявили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам согласия на рассылку спама

Изменить размер текста: A A

Федеральная антимонопольная служба рассказала, как необходимо бороться с навязчивыми звонками и СМС-ками с рекламными предложениями.

Сотрудники службы отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим фирмам согласия на рассылку спама.

Очень часто при заключении договора клиенты "на автомате" подписывают согласие на получение рекламы.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU