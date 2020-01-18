2020-01-18T15:50:06+03:00
Общество

В ФАС рассказали о способах борьбы с рекламой по телефону

В Службе заявили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам согласия на рассылку спама
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Федеральная антимонопольная служба рассказала, как необходимо бороться с навязчивыми звонками и СМС-ками с рекламными предложениями.

Сотрудники службы отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим фирмам согласия на рассылку спама.

Очень часто при заключении договора клиенты "на автомате" подписывают согласие на получение рекламы.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФАС рассказали о способах борьбы с рекламой по телефону
Захарова заявила, что конституция США идет вразрез с реальностью
Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Ленинградской области
В МИД России призвали ООН и ОБСЕ проверить новый закон об образовании Украины
Кандидат в президенты США Майк Блуберг опозорился в метро
Синоптики предупреждают о резком похолодании в Центральной части России
В Индии решили не завершать проект скоростной системы Hyperloop
В Москве у безработного украли 100 тысяч долларов из ячейки банка
Глава МВФ предсказала миру «Великую депрессию»
Умер автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» Юрий Димитрин
В Японии прервали вылет пассажирского самолета из-за трещины в лобовом стекле
Гончарук впервые высказался после того, как президент сохранил его премьер-министром Украины
В аэропорту Таиланда усилили контроль из-за вспышки коронавируса в Китае
Грузия и Украина пожаловались на Россию в Международную морскую организацию
В Кремле изучают проект амнистии к 75-летию Победы
В России государство тратит на курильщиков на 28 процентов больше денег, чем на некурящих
Ученые назвали причину гибели динозавров
В ПФР рассказали, как изменится пенсия за два года
В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за публикацию мемуаров