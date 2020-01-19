Сомнолог рассказал о вредных для сна привычках
Просмотр телевизора, а также использования смартфона и других гаджетов опасно для здорового сна. Об этом рассказала сомнолог Алена Гаврилова.
«Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», - пояснила врач отделения сна в беседе с «Вечерней Москвой».
Эксперт добавила, если уж смотреть телевизор, то не стоит выбирать для просмотра боевики или остросюжетные фильмы, которые выбрасывают в организм стрессовые гормоны.
Гаврилова также рассказала о вредных пищевых привычках. Среди них переедание и употребление кофеинсодержащих напитков перед сном. Она посоветовала легкий, некалорийный перекус перед тем, как лечь спать. «Есть перед сном нужно с осторожностью», - подчеркнула врач.
Также Гаврилова посоветовала небольшую прогулку перед сном и поход в тренажерный зал за 4–5 часов до сна.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о секретах здорового сна. Среди них тусклый свет светильника и поздний ужин.
ИСТОЧНИК KP.RU