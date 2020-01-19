Сомнолог рассказал о вредных для сна привычках

19 Янв. 2020 2020-01-19T07:51:12+03:00

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Просмотр телевизора, а также использования смартфона и других гаджетов опасно для здорового сна. Об этом рассказала сомнолог Алена Гаврилова.

«Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», - пояснила врач отделения сна в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт добавила, если уж смотреть телевизор, то не стоит выбирать для просмотра боевики или остросюжетные фильмы, которые выбрасывают в организм стрессовые гормоны.

Гаврилова также рассказала о вредных пищевых привычках. Среди них переедание и употребление кофеинсодержащих напитков перед сном. Она посоветовала легкий, некалорийный перекус перед тем, как лечь спать. «Есть перед сном нужно с осторожностью», - подчеркнула врач.

Также Гаврилова посоветовала небольшую прогулку перед сном и поход в тренажерный зал за 4–5 часов до сна.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о секретах здорового сна. Среди них тусклый свет светильника и поздний ужин.

ИСТОЧНИК KP.RU