На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:58:56+03:00

Но для этого должно быть принято соответствующее «политическое решение»

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В Украине не исключают, что возвращать Донбасс будут с применением силы. Об этом сообщил заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Сергей Кривонос интервью «Донбасс.Реалии». Он озвучил позицию властей, но не стал утверждать, что события будут разворачиваться именно по таком сценарию. Это всего лишь один из вариантов развития событий. Чтбы приступить к "возвращению Донбасса силой" необходимо "политическое решение", сообщил Кривонос.

- Мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли,- в пример Сергей Кивонос привел Хорватию, где восстановить единство страны в 1990-е годы удалось при помощи вмешательства НАТО.

Прежде, чем приступать к этой крайней мере, украинцы планируют выполнить еще ряд действий для выхода из проблемной ситуации. В их числе усиление антироссийских санкций, чтобы не дать России оказать поддержку тем, кого в Киеве называют радикалами, укрепление собственной армии, а также "готовность к наступательным действиям".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что конфликт в Донбассе нужно решать только дипломатическим путем.

ИСТОЧНИК KP.RU