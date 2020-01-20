В правительстве одобрили законопроект о чипировании животных

20 Янв. 2020 2020-01-20T22:46:19+03:00

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Законопроект Министерства сельского хозяйства о маркировке и постановке на учет домашних животных одобрила правительственная комиссия. Как сообщают со ссылкой на пресс-службу правительства «Известия», главное нововведение касается чипирования.

Само по себе явление это не новое и четвероногих питомцев уже чипируют в ветеринарных клиниках, правда пока по желанию хозяина. Проект закона предусматривает обязательную процедуру. Это позволит решить сразу несколько задач: с одной стороны сформирует ответственность россиян за своих домашних животных, с другой – позволит государству тщательнее контролировать ситуацию с распространением заболеваний в сфере животноводства.

- Сейчас положения законодательства не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, что влечет невозможность оперативного выявления источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных, - передает слова источника издание.

Чипы для животных будут двух видов – визуальные и смешанные (визуальные и электронные). Их, в случае одобрения законопроекта в Госдуме, будут вживлять в тело животного. Функцию контроля и учета предлагают возложить на специалистов государственной ветеринарной службы.

Как писал сайт kp.ru, с 2020 года начинает действовать закон «Об ответственном обращении с животными» - в России ужесточают наказание за жестокое обращение с домашними питомцами и бродячими животными.

ИСТОЧНИК KP.RU