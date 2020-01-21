В Британии оправдались за внесение украинского трезубца в экстремистский список
Власти Великобритании также отметили, что глубоко уважают официальные символы государственности Украины
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Британское посольство на Украине оправдалось за внесение местной полицией украинского трезубца в пособие, в котором был представлен список экстремистских символов.
В Великобритании также подчеркнули, что глубоко уважают официальные символы государственности Украины: флаг, герб и гимн.
- Мы осознаем и сожалеем об оскорблении, причиненном появлением украинского тризуба в наглядном пособии британской полиции, - заявили в Британии.
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ИСТОЧНИК KP.RU