В Британии оправдались за внесение украинского трезубца в экстремистский список

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:13:46+03:00

Власти Великобритании также отметили, что глубоко уважают официальные символы государственности Украины

Изменить размер текста: A A

Британское посольство на Украине оправдалось за внесение местной полицией украинского трезубца в пособие, в котором был представлен список экстремистских символов.

В Великобритании также подчеркнули, что глубоко уважают официальные символы государственности Украины: флаг, герб и гимн.

- Мы осознаем и сожалеем об оскорблении, причиненном появлением украинского тризуба в наглядном пособии британской полиции, - заявили в Британии.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU