Четыре новых министра правительства РФ оказались выпускниками и слушателями «школы губернаторов»

21 Янв. 2020 2020-01-21T23:21:53+03:00

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года

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Сразу четыре министра обновленного состава правительства России оказались выпускниками или слушателями «школы губернаторов». Так в народе называют Программу развития кадрового управленческого резерва.

Так, «школу губернаторов» закончил глава Минэкономразвития Максим Решетников (ранее он руководил рабочей группой Госсовета). Выпускником программы является и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, до этого возглавлявший Тюменский государственный Университет. Кресло руководителя вуза Фальков занял в 2013 году, став самым молодым ректором России.

На третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва сейчас учатся министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков. Михаил Мурашко ранее возглавлял Росздравнадзор (этот пост он занимал с 2013 года). Антон Котяков с 2017 года работал заместителем министра финансов РФ, курируя расходы на социальную сферу.

Еще один выпускник «школы губернаторов» Евгений Дитрих продолжит свою работу на посту Министра транспорта России.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). При составлении учебной программы для «школы губернаторов» использовались лучшие учебные программы Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково, РАНХиГС и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Напомним, 21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил Владимиру Путину обновленный состав правительства. По словам Мишустина, новое правительство должно максимально быстро приступить к решению задач, поставленных президентом. Одна из них - повышение темпов роста экономики.