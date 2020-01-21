2020-01-21T23:21:53+03:00
Политика

Четыре новых министра правительства РФ оказались выпускниками и слушателями «школы губернаторов»

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сразу четыре министра обновленного состава правительства России оказались выпускниками или слушателями «школы губернаторов». Так в народе называют Программу развития кадрового управленческого резерва.

Так, «школу губернаторов» закончил глава Минэкономразвития Максим Решетников (ранее он руководил рабочей группой Госсовета). Выпускником программы является и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, до этого возглавлявший Тюменский государственный Университет. Кресло руководителя вуза Фальков занял в 2013 году, став самым молодым ректором России.

На третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва сейчас учатся министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков. Михаил Мурашко ранее возглавлял Росздравнадзор (этот пост он занимал с 2013 года). Антон Котяков с 2017 года работал заместителем министра финансов РФ, курируя расходы на социальную сферу.

Еще один выпускник «школы губернаторов» Евгений Дитрих продолжит свою работу на посту Министра транспорта России.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). При составлении учебной программы для «школы губернаторов» использовались лучшие учебные программы Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково, РАНХиГС и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Напомним, 21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил Владимиру Путину обновленный состав правительства. По словам Мишустина, новое правительство должно максимально быстро приступить к решению задач, поставленных президентом. Одна из них - повышение темпов роста экономики.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Совфеде объяснили необходимость "обновления" кабинета министров
Тина Канделаки о новом министре спорта: «Главное, чтобы он был борцом в прямом смысле слова»
Четыре новых министра правительства РФ оказались выпускниками и слушателями «школы губернаторов»
В США выявили первый случай заражения «китайским» коронавирусом
В Госдуме читают, что новому главе Минздрава поможет имеющийся у него опыт рядового врача
Аксаков назвал новый состав правительства «жесткими управленцами, нацеленными на результат»
Мишустин поручил новым министрам встретиться с предшественниками для «мягкого» перехода власти
В Госдуме объяснили переизбрание Лаврова миистром иностранных дел
Собянин поздравил своего бывшего зама с назначением вице-премьером России
Путин назвал благосостояние граждан главной задачей нового состава правительства
Список новых вице-премьеров: Их стало на одного меньше
Первым заместителем премьер-министра станет Андрей Белоусов
Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне
Владелец отеля на Крите, где аниматор ранил ребенка из России, заплатит семье 500 тысяч евро
Эминем побил мировой рекорд по скорости читки, который сам же установил
В Пекине скупают маски из-за китайского коронавирса
В Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию
Лавров предупредил об опасной "затеваемой НАТО игре" в космосе
В США назвали награду, назначенную Ираном за «голову Трампа», нелепой
В России собираются создать вакцину от китайского коронавируса
Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Кардиолог подсказал, как можно бороться с образованием тромбов
Ирландец Макгрегор назвал феноминальным президента США
Зеленский пообещал украинцам уволить Кличко
Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении
Онищенко заявил, что новый коронавирус в КНР может быть намеренной мутацией
Названы самые популярные сферы деятельности среди молодых российских предпринимателей