Названы лучшие туристические места для отдыха в одиночестве
Эксперты проанализировали самые популярные туристические места планеты и назвали направления, которые больше всего подходят людям, путешествующим в одиночестве.
Всего в список вошли двадцать мест, здесь, по мнению портала HypeBae, будет комфортно наслаждаться окружающим пейзажем и местным колоритом.
На первой строчке рейтинга Хорватия.
- Красивейшая европейская страна, родина лучших пляжей, старых городков, парков и виноделен. Непременно нужно посетить Ровинь, здесь туристов ждет город-крепость. Не менее прекрасны Далмация и Сплит, — приводят пример исследователи.
Кстати, именно в Хорватии проходили съемки любимого миллионами сериала «Игра престолов».
Самые популярные направления для одиночного отдыха:
Хорватия,
Мачу-Пикчу в Перу,
Мальта,
Бали,
Южная Корея,
Нью-Йорк,
Швейцария,
Италия,
Новый Орлеан,
Копенгаген,
Испания,
Исландия,
Гонконг,
Амстердам,
Новая Зеландия,
Марокко,
Австралия,
Таиланд,
Япония,
Сингапур.
Все эти направления богаты достопримечательностями и позволят не скучать в одиночестве, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU