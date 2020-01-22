2020-01-22T09:46:11+03:00
Общество

Названы лучшие туристические места для отдыха в одиночестве

Первенство у Хорватии
Елена АКИМОВА
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Эксперты назвали самые популярные места для отдыха в одиночествеЭксперты назвали самые популярные места для отдыха в одиночествеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Эксперты проанализировали самые популярные туристические места планеты и назвали направления, которые больше всего подходят людям, путешествующим в одиночестве.

Всего в список вошли двадцать мест, здесь, по мнению портала HypeBae, будет комфортно наслаждаться окружающим пейзажем и местным колоритом.

На первой строчке рейтинга Хорватия.

- Красивейшая европейская страна, родина лучших пляжей, старых городков, парков и виноделен. Непременно нужно посетить Ровинь, здесь туристов ждет город-крепость. Не менее прекрасны Далмация и Сплит, — приводят пример исследователи.

Кстати, именно в Хорватии проходили съемки любимого миллионами сериала «Игра престолов».

Самые популярные направления для одиночного отдыха:

Хорватия,

Мачу-Пикчу в Перу,

Мальта,

Бали,

Южная Корея,

Нью-Йорк,

Швейцария,

Италия,

Новый Орлеан,

Копенгаген,

Испания,

Исландия,

Гонконг,

Амстердам,

Новая Зеландия,

Марокко,

Австралия,

Таиланд,

Япония,

Сингапур.

Все эти направления богаты достопримечательностями и позволят не скучать в одиночестве, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названы лучшие туристические места для отдыха в одиночестве
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