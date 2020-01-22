В Сирии боевики обстреляли западную часть Алеппо

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:12:53+03:00

В жилых районах погибли восемь человек, еще 13 ранены

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В сирийском Алеппо произошло новое нападение боевиков. Террористы отрыли огонь по западным районам города, и в частности боевики обстреляли поселок Захра, который находится на окраине Алеппо.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, боевики вели неприцельный огонь со стороны Идлибской зоны деэскалации. Экстремисты стреляли по позициям сирийской армии и по жилым зонам, передает сайт телеканала «Звезда».

В результате обстрела погибли восемь человек, среди них — один ребенок. Кроме того, ранения — в основном, осколками о снарядов — получили тринадцать мирных жителей.

До начала войны поселок Захра считался одним из самых престижных районов пригородных зон Алеппо. Однако в последние есть лет он находится в осадном положении. Боевики неоднократно пытались захватить его и до сих пор не прекращают обстрелы, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU