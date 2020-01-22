2020-01-22T15:11:08+03:00
Происшествия

"Я же не была неудачей в твоей жизни": в Москве девочка оставила стихи для мамы перед тем, как покончить с собой

Семиклассница была отличницей и участвовала в олимпиадах
Ася КУЗНЕЦОВА
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На месте трагедии мама девочки нашла предсмертные запискиНа месте трагедии мама девочки нашла предсмертные запискиФото: Александр Подгорчук
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В Москве семиклассница покончила жизнь самоубийством. Как сообщил источник kp.ru, на месте трагедии мама девочки нашла предсмертные записки, обе обращённые к ней.

В первой из них было сказано: "Привет мама, я люблю тебя, я не хочу видеть как ты плача увядаешь. Пожалуйста живи, счастливо. Похорони меня, улыбаясь я же не была не удачей в твоей жизни. Кремируй мое тело, но не оставляй на кладбище. Мои любимые стихи написаны, в сборнике я тебе говорила, он в коробке, на полке в спальне".

Во второй записке девочка посвятила маме стихи:

"Привет мое солнце, к сожалению, не случайно.

В конце концов, это должно было случится.

Самое сложное -оставлять тебя.

Последние три месяца я уговаривала себя, что с тобой будет хорошо.

Пообещай, что ты справишься милая, ладно?

хочу, чтобы ты почаще улыбалась.

Ты делала меня самым счастливым человеком".

Девочка была отличницей в одной из столичных школ.

У родителей остались еще двое детей: один старший сын и один брат-близнец погибшей дочери. Известно, что погибшая школьница была отличницей, участвовала в олимпиадах, на учете в полиции никогда не состояла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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