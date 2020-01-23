Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T22:18:36+03:00

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Министерство финансов России в среду 22 января разместило на двух аукционах облигации на сумму 85 миллиардов рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков банка "Уралсиб", на аукцион была подана самая крупная заявка в истории подобных операций на сумму 58 миллиардов рублей. Автор заявки неизвестен.

Эксперты "ВТБ Капитала" предположили, что заявку выставили накануне выпуска госбумаг, которое ожидается на следующей неделе.

- Несмотря на то что выпуск был продан в одни руки, это не способствовало формированию дополнительного спроса на вторичном рынке со стороны других участников аукциона, заявки которых не были удовлетворены, — считает руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ольга Стерина.

Сайт kp.ru писал о том, как обычные россияне могут заработать на так называемых "народных облигациях". Суть процедуры в том, что покупатель облигаций фактически дает деньги в долг, при этом получает раз в полгода доход в виде процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU