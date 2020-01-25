2020-01-25T01:56:34+03:00
Происшествия

В ДТП на севере Москвы погиб человек, два пострадали

На Бутырской улице толкнулись шесть машин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Среди пострадавших – один несовершеннолетнийСреди пострадавших – один несовершеннолетнийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздним вечером в пятницу, 24 января, на севере Москвы произошла крупная авария: на Бутырской улице в районе дома №84 столкнулись шесть машин. В результате один человек погиб, еще двое, в том числе подросток, получили различные травмы.

«В 22.44 на Бутырской улице в районе дома 84 произошло столкновение шести единиц транспортных средств. В настоящее время имеется информация об одном погибшем. Сведения о пострадавших уточняются», - сообщила пресс-служба столичного главка Госавтоинспекции на своей странице в Twitter.

Позже в ведомстве уточнили: в аварии на Бутырской улице «пострадали два человека, среди них один несовершеннолетний».

На месте происшествия работают медики «Скорой помощи» и сотрудники дорожно-патрульной службы. Выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются причины и виновник массового ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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