Бывший президент Латвии призвал изменить отношение к русскому языку

25 Янв. 2020 2020-01-25T06:36:41+03:00

Берзиньш отметил, что ни в одной стране мира не борются с языками, а по-русски говорит больше людей, чем по-немецки

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, который возглавлял прибалтийскую республику с 2011 по 2015 год, призвал сограждан терпимее относиться к русскому языку. Он напомнил, что по-русски говорит огромная часть населения страны, и подчеркнул, что ни в одном государстве мира не борются с языками.

«Ни нация, ни язык не могут быть врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. Мне кажется, по-русски говорит больше людей, чем по-немецки», - сказал Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkariga Rita Avize.

По его словам, «живя в такой стране, как Латвия», где нет полезных ископаемых, «нужно использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешевого и дорого продаваемого, то мы должны использовать все языки, которые знаем, — латышский, русский, немецкий, английский».

Напомним, как писал сайт kp.ru, русский язык в Латвии долгие годы «выжигают» каленым железом, он запрещен не только в государственных, но и в частных школах. Минобразования республики готовит план действий по переводу на латышский язык детсадов, которые посещают дети из русскоязычных семей. Между тем, русская речь является родной почти для 40% населения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU