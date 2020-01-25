2020-01-25T06:36:41+03:00
Политика

Бывший президент Латвии призвал изменить отношение к русскому языку

Берзиньш отметил, что ни в одной стране мира не борются с языками, а по-русски говорит больше людей, чем по-немецки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Андрис Берзиньш занимал пост президента Латвии с 2011 по 2015 годАндрис Берзиньш занимал пост президента Латвии с 2011 по 2015 годФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, который возглавлял прибалтийскую республику с 2011 по 2015 год, призвал сограждан терпимее относиться к русскому языку. Он напомнил, что по-русски говорит огромная часть населения страны, и подчеркнул, что ни в одном государстве мира не борются с языками.

«Ни нация, ни язык не могут быть врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. Мне кажется, по-русски говорит больше людей, чем по-немецки», - сказал Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkariga Rita Avize.

По его словам, «живя в такой стране, как Латвия», где нет полезных ископаемых, «нужно использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешевого и дорого продаваемого, то мы должны использовать все языки, которые знаем, — латышский, русский, немецкий, английский».

Напомним, как писал сайт kp.ru, русский язык в Латвии долгие годы «выжигают» каленым железом, он запрещен не только в государственных, но и в частных школах. Минобразования республики готовит план действий по переводу на латышский язык детсадов, которые посещают дети из русскоязычных семей. Между тем, русская речь является родной почти для 40% населения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушков: С такими «героями», как Бандера, Украина может быть только изгоем
Бывший президент Латвии призвал изменить отношение к русскому языку
Землетрясение в Турции: погибли 18 человек, более 650 пострадали
Трамп показал эмблему Космических сил США
Первый испытательный полет нового Boeing 777X отложили из-за сильного ветра
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 41
Армия Украины получила партию бракованных БТР
Зеленский рассказал, почему для него важен прямой диалог с Путиным
В ДТП на севере Москвы погиб человек, два пострадали
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 14
Reuters: Кипр блокирует новые санкции ЕС против России
Умер российский философ Эдуард Колчинский
Жертвами землетрясения в Турции стали шесть человек
Случаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в Европе
В Пентагоне заявили об увеличении финансирования на разработку гиперзвукового оружия
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8