«Не дождетесь!»: Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:09:02+03:00

Звезда "Гусарской баллады" действительно накануне посещала больницу, но это был плановый визит

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Актриса Лариса Госубкина опровергла информацию о госпитализации. Она призналась, что была сильно удивлена, прочитав в СМИ материалы о том, что ее экстренно увезли в больницу. Корреспондентам РИА Новости звезда фильмов "Гусарской баллады" и "Дайте жалобную книгу" сообщила, что находится дома и чувствует себя хорошо.

- Легла после обеда поспать. А тут появилась информация, что я помираю. Я была в больнице ранее, так как у меня нога больная, артроз,- сообщила актриса.

Она также ранее проходила лечение в Германии, операцию назначили на весну 2020 года.

-Я вообще сейчас отдыхаю, все со мной хорошо. Не дождетесь! - заключила Голубкина.

Актриса - первая жена Андрея Миронова, с которой он прожил 14 лет. К ней он вернулся после непродолжительного брака с Екатериной Градовой. С Мироновым она познакомилась после выхода на экраны "Гусарской баллады".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/467432" frameborder="0"></iframe> Лариса Голубкина о 50-летии "Гусарской баллады".Анна ГУРЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU