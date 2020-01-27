«Не дождетесь!»: Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Актриса Лариса Госубкина опровергла информацию о госпитализации. Она призналась, что была сильно удивлена, прочитав в СМИ материалы о том, что ее экстренно увезли в больницу. Корреспондентам РИА Новости звезда фильмов "Гусарской баллады" и "Дайте жалобную книгу" сообщила, что находится дома и чувствует себя хорошо.
- Легла после обеда поспать. А тут появилась информация, что я помираю. Я была в больнице ранее, так как у меня нога больная, артроз,- сообщила актриса.
Она также ранее проходила лечение в Германии, операцию назначили на весну 2020 года.
-Я вообще сейчас отдыхаю, все со мной хорошо. Не дождетесь! - заключила Голубкина.
Актриса - первая жена Андрея Миронова, с которой он прожил 14 лет. К ней он вернулся после непродолжительного брака с Екатериной Градовой. С Мироновым она познакомилась после выхода на экраны "Гусарской баллады".
Лариса Голубкина о 50-летии "Гусарской баллады".Анна ГУРЬЯНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU