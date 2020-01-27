"Не доверял супруге": Отец, бросивший детей в Шереметьево, боялся оставлять их с матерью

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:25:43+03:00

Мужчина последние несколько месяцев работал вахтовым методом и часто оставлял сыновей в Центре социальной помощи семье и детям

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Горе-папаша, который бросил собственных несовершеннолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, боялся оставлять их с матерью. По словам главы пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Ивана Лаврентьева, он не доверял супруге.

Отец семейства последние несколько месяцев работал вахтовым методом и оставлял сыновей (9 и 6 лет) в Центре социальной помощи семье и детям. По возвращении в город он забирал сыновей.

- Он мотивировал свое решение тем, что он не доверяет своей супруге и не может на нее оставить детей, - подчеркнул Лаврентьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU