"Не доверял супруге": Отец, бросивший детей в Шереметьево, боялся оставлять их с матерью
Горе-папаша, который бросил собственных несовершеннолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, боялся оставлять их с матерью. По словам главы пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Ивана Лаврентьева, он не доверял супруге.
Отец семейства последние несколько месяцев работал вахтовым методом и оставлял сыновей (9 и 6 лет) в Центре социальной помощи семье и детям. По возвращении в город он забирал сыновей.
- Он мотивировал свое решение тем, что он не доверяет своей супруге и не может на нее оставить детей, - подчеркнул Лаврентьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU