В Совфеде заявили, что намерены изменить условия труда осужденных

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:49:59+03:00

Заключенных с опасными заболеваниями смогут направлять на принудительное лечение, а уже потом в исправительные центры

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В Совете Федерации заявили, что планируют внести поправку в Уголовно-исполнительный кодекс поправку. Она изменит условия выполнения осужденными принудительных работ. Имеется ввиду, что заключенных с опасными заболеваниями, перед отправкой в исправительные центры сначала направят на принудительное лечение. К примеру, если у осужденного гепатит или туберкулез.

Как пишут "Известия", за последние несколько лет порядка 800 заключенных с опасными заболеваниями состояли на учете. Однако в настоящее время в России нет отдельных исправительных учреждений для осужденных с тяжелыми проблемами со здоровьем. Это значит, что здоровые заключенные отбывают наказание вместе с больными, из-за чего повышается риск распространения заболевания.

Авторы инициативы подчеркивают, что сейчас некоторые осужденные проходят врачебное обследование, но в документе говорится о более детальном "медосмотре",

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении. Заключение правительство должно предоставить до 30 января.

ИСТОЧНИК KP.RU