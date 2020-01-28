Производители прокомментировали подорожание молока и гречки

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:27:56+03:00

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Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достичь 12%. Такие прогнозы сделал Аналитический центр при правительстве РФ. Это может быть связано с повышением тарифов на сырье и с введением электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий».

Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая опровергла этот прогноз.

«Меркурий» не способен оказать высокого влияния на цены. И тому пример - мясная и рыбная промышленность, где была введена электронная сертификация 1 января 2019 года, и никто не заметил повышения цен», - цитирует эксперта ИА НСН.

Кроме того эксперты отметили, что может подорожать гречка. Это связано с тем, что ранее цены на крупку обвалились, ликвидность была низкая, в результате решено было сеять меньше. В результате, урожай сократился и цены сейчас выравниваются.

ИСТОЧНИК KP.RU