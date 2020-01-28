2020-01-28T13:50:07+03:00
Политика

Песков прокомментировал слухи об отставке главы Чувашии

Ранее Игнатьев вынудил подпрыгивать спасателя при вручении новой техники
Ася КУЗНЕЦОВА
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Видео, на котором Игнатьев заставляет офицера МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины, вызвало негодование жителей ЧувашииВидео, на котором Игнатьев заставляет офицера МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины, вызвало негодование жителей ЧувашииФото: Иван МАКЕЕВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева.

- На настоящий момент указа об отставке нет, - сообщил Песков.

23 января Игнатьев вручал в Чебоксарах сотрудникам МЧС ключи от четырёх новых пожарных автомобилей. На строевом смотре техники аварийно-спасательных служб глава Чувашии поднимает ключи над головой одного из спасателей и, улыбаясь, заставляет его подпрыгивать за ключами.

После публикации в интернете, ролик вызвал негодование жителей Чувашии. Они были возмущены обращением с человеком, который ежедневно спасает жизни людей.

Позже появилась информация о том, что Комитет по этике рекомендовал президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Игнатьева из партии "Единая Россия".

- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент России говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением, - прокомментировал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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