28 Янв. 2020 2020-01-28T13:50:07+03:00

Видео, на котором Игнатьев заставляет офицера МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины, вызвало негодование жителей Чувашии Фото: Иван МАКЕЕВ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева.

- На настоящий момент указа об отставке нет, - сообщил Песков.

23 января Игнатьев вручал в Чебоксарах сотрудникам МЧС ключи от четырёх новых пожарных автомобилей. На строевом смотре техники аварийно-спасательных служб глава Чувашии поднимает ключи над головой одного из спасателей и, улыбаясь, заставляет его подпрыгивать за ключами.

После публикации в интернете, ролик вызвал негодование жителей Чувашии. Они были возмущены обращением с человеком, который ежедневно спасает жизни людей.

Позже появилась информация о том, что Комитет по этике рекомендовал президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Игнатьева из партии "Единая Россия".

- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент России говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением, - прокомментировал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU