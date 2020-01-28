Песков прокомментировал слухи об отставке главы Чувашии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева.
- На настоящий момент указа об отставке нет, - сообщил Песков.
23 января Игнатьев вручал в Чебоксарах сотрудникам МЧС ключи от четырёх новых пожарных автомобилей. На строевом смотре техники аварийно-спасательных служб глава Чувашии поднимает ключи над головой одного из спасателей и, улыбаясь, заставляет его подпрыгивать за ключами.
После публикации в интернете, ролик вызвал негодование жителей Чувашии. Они были возмущены обращением с человеком, который ежедневно спасает жизни людей.
Позже появилась информация о том, что Комитет по этике рекомендовал президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Игнатьева из партии "Единая Россия".
- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент России говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением, - прокомментировал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU