ЕС назвал имена россиян, добавленных в "черный список"
В Европейском Союзе расширили санкционный список россиян. «За проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года» в черный список добавили семерых крымских чиновников и депутатов.
В Официальном журнале Евросоюза заявлении Совета ЕС сообщается, что ограничительные меры ввели в отношении: премьера Крыма Юрия Гоцанюка, члена Совета Федерации от Севастополя Екатерину Албатаеву, председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и трех глав избирательных комиссий Крыма и Севастополя.
Напомним, в сентябре прошлого года состоялся единый день голосования в России. В Крыму выбирали членов Госсовета республики, в Севастополе - членов Заксобрания.
Европейский Союз регулярно расширяет черный список россиян из-за выборов, прошедших в Крыму, поскольку голосование считают нелегитимным.
ИСТОЧНИК KP.RU