2020-01-28T17:43:16+03:00
Политика

ЕС назвал имена россиян, добавленных в "черный список"

Санкции ввели за проведение выборов в Крыму
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЕС назвал имена россиян, добавленных в черный списокЕС назвал имена россиян, добавленных в черный списокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Европейском Союзе расширили санкционный список россиян. «За проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года» в черный список добавили семерых крымских чиновников и депутатов.

В Официальном журнале Евросоюза заявлении Совета ЕС сообщается, что ограничительные меры ввели в отношении: премьера Крыма Юрия Гоцанюка, члена Совета Федерации от Севастополя Екатерину Албатаеву, председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и трех глав избирательных комиссий Крыма и Севастополя.

Напомним, в сентябре прошлого года состоялся единый день голосования в России. В Крыму выбирали членов Госсовета республики, в Севастополе - членов Заксобрания.

Европейский Союз регулярно расширяет черный список россиян из-за выборов, прошедших в Крыму, поскольку голосование считают нелегитимным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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