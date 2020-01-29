2020-01-29T13:12:49+03:00
Общество

"Туризм в Китай и из Китая приостановлен": Горин рассказал об аннулировании путевок в КНР из-за коронавируса

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России, в Китае сейчас находятся более пяти тысяч российских туристов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Григорий Дмитрий Горин рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о том, что в Китае на данный момент находятся 5604 российских туриста. По словам эксперта, уже 4 февраля россияне вернутся домой.

- У нас сейчас 5604 человека в Китае. В основном они отдыхают в Хайнане. 4 февраля все туристы организованные с турпутевками российских туроператоров вернутся в Россию, - отметил Горин.

По его словам, "с 24 января в соответствии с распоряжением Ростуризма об угрозе безопасности туристические путевки в Китай не продаются ни одной компанией в России".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков прокомментировал идею прописать в Конституции термин «верховный правитель»
"Туризм в Китай и из Китая приостановлен": Горин рассказал об аннулировании путевок в КНР из-за коронавируса
Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова
В Кремле прокомментировали идею дать МВД онлайн-доступ к данным россиян
"Алчные недоучки": В Госдуме раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине
Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен
Путин проведёт совещание с Голиковой, Мурашко и Поповой по предупреждению коронавируса
Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube
Таиланд начинает массовую проверку гидов на наличие коронавируса
Минфин предложил режим "одного окна" для предоставления бухотчетов организациями
Россияне назвали зарплату, при которой готовы усердно работать