"Туризм в Китай и из Китая приостановлен": Горин рассказал об аннулировании путевок в КНР из-за коронавируса

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:12:49+03:00

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России, в Китае сейчас находятся более пяти тысяч российских туристов

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Григорий Дмитрий Горин рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о том, что в Китае на данный момент находятся 5604 российских туриста. По словам эксперта, уже 4 февраля россияне вернутся домой.

- У нас сейчас 5604 человека в Китае. В основном они отдыхают в Хайнане. 4 февраля все туристы организованные с турпутевками российских туроператоров вернутся в Россию, - отметил Горин.

По его словам, "с 24 января в соответствии с распоряжением Ростуризма об угрозе безопасности туристические путевки в Китай не продаются ни одной компанией в России".

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ИСТОЧНИК KP.RU