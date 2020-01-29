2020-01-29T19:06:42+03:00
Общество

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

SS Cotopaxi пропал в 1925 году
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Ученые нашли корабль, пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольникеУченые нашли корабль, пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольникеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Команда морских археологов обнаружила корабль SS Cotopaxi, пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике. Судно покинуло порт Чарлстон 29 ноября 1925 года и направилось в сторону Кубы. Однако до места назначения корабль так и не дошел, не было найдено ни место крушения, ни тела 32 человек, находившихся на борту.

Пытаясь разгадать тайну этого кораблекрушения, исследователи изучили многочисленные архивы и документы. Совсем недавно им удалось обнаружить, что 1 декабря, то есть через два дня после отплытия, с корабля подавались сигналы бедствия. Узнав об этом, исследователи вспомнили о другом открытии, которое было сделано еще 35 лет назад. Тогда в 65 километрах от американского штата Флорида были обнаружены останки кораблекрушения. Однако никто не связал это с таинственно исчезнувшим SS Cotopaxi.

Спустя 35 лет исследователи вновь посетили это место и убедились, что это действительно тот самый исчезнувший корабль, пишет телеканал Fox News.

О своем открытии ученые сообщили Дугласу Майерсу, внуку капитана SS Cotopaxi. Он признал, что это действительно корабль его деда, пропавший в 1925 году.

Бермудский треугольник находится на западном побережье Атлантического океана между американским штатом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Уже много лет он печально известен, как мистическое место, в котором пропадают корабли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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