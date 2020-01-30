2020-01-30T20:02:18+03:00
В мире

Толстая ехидна попала под машину и отделалась парой ушибов благодаря жиру

Животное вылечили и отпустили обратно в дикую природу
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Толстая ехидна попала под машину и отделалась парой ушибов благодаря жируТолстая ехидна попала под машину и отделалась парой ушибов благодаря жируФото: facebook.com
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В меру упитанная ехидна попала под машину, однако благодаря жиру отделалась несколькими незначительными ушибами. Случай произошел в австралийском городе Хобарт, Тасмания, пишет издание Daily Mail.

После происшествия животное было доставлено в местный приют, работники которого были в шоке от размеров ехидны.

- Возможно, это самая толстая ехидна, которую мы когда-либо видели, - прокомментировали они и опубликовали пост у себя в Facebook. Любители дикой природы тут же отреагировали на запись. Некоторые пошутили, что машина от этой встречи пострадала больше, чем сама ехидна. В любом случае, иногда большой слой жира оказывается очень даже полезным.

Работники даже дали толстенькой ехидне кличку. Теперь её зовут Элеанор. Но оставить упитанное животное у себя не получилось, ехидну отпустили обратно в дикую природу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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