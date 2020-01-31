В новом КоАП увеличили штрафы за попытку скрыться и ввели статью «Опасное вождение»
В Кодекс административных правонарушения внесли изменения - новая редакция предусматривает увеличение штрафов и введение новых пунктов. Документ опубликован в интернет-портале правовых инициатив.
Теперь штрафы в отношении водителей за превышения скорости зависят от цифр на спидометре:
- За превышение скорости на от 20 до 40 км/ч - штраф до 3 тыс. рублей. Было 500 рублей.
- За превышение на 40 - 60 км/ч - штраф до 4 тыс. рублей. Было 1,5 тысяч рублей.
- Превышение более 60 км/ч наказывается штрафом в 5 тыс. рублей вместо 2 до 2,5 тыс. рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от четырех до шести месяцев.
Появилась новая статья 21.30 "Опасное вождение". Лихачам грозит наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.
Рекордный по сравнению с прошлыми суммами штраф, 40 тысяч рублей, придется заплатить водителям, которые неоднократно не выполнили требование дорожного полицейского остановиться и попытались скрыться и создали угрозу жизни и здоровья другим участникам движения. Таких водителей также лишат прав на 2-3 года. Напомним, что сейчас за повторный отказ остановиться водителю никакой дополнительной ответственности не предусмотрено.
Штрафы за отказ проходить медицинское освидетельствование увеличили с 30 до 40 тысяч рублей, а срок лишения прав с 1,5-2 лет до 2-3 лет.
Любителям тонировки придется заплатить штраф не в 500 рублей, а уже в 1000 рублей. Повторное нарушение заставит владельца тонированной машины заплатить в казну уже 3 тысячи рублей.
Повышены штрафы для водителей-родителей, перевозящих детей без специально оборудованных кресел - с 3 до 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU