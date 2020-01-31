2020-01-31T09:26:34+03:00
Общество

В новом КоАП увеличили штрафы за попытку скрыться и ввели статью «Опасное вождение»

Проект изменений в кодекс предусматривает введение наказания за неоднократное невыполнение требований сотрудника полиции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Увеличены штрафы за повторный отказ в остановке машиныУвеличены штрафы за повторный отказ в остановке машиныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кодекс административных правонарушения внесли изменения - новая редакция предусматривает увеличение штрафов и введение новых пунктов. Документ опубликован в интернет-портале правовых инициатив.

Теперь штрафы в отношении водителей за превышения скорости зависят от цифр на спидометре:

- За превышение скорости на от 20 до 40 км/ч - штраф до 3 тыс. рублей. Было 500 рублей.

- За превышение на 40 - 60 км/ч - штраф до 4 тыс. рублей. Было 1,5 тысяч рублей.

- Превышение более 60 км/ч наказывается штрафом в 5 тыс. рублей вместо 2 до 2,5 тыс. рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от четырех до шести месяцев.

Появилась новая статья 21.30 "Опасное вождение". Лихачам грозит наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

Рекордный по сравнению с прошлыми суммами штраф, 40 тысяч рублей, придется заплатить водителям, которые неоднократно не выполнили требование дорожного полицейского остановиться и попытались скрыться и создали угрозу жизни и здоровья другим участникам движения. Таких водителей также лишат прав на 2-3 года. Напомним, что сейчас за повторный отказ остановиться водителю никакой дополнительной ответственности не предусмотрено.

Штрафы за отказ проходить медицинское освидетельствование увеличили с 30 до 40 тысяч рублей, а срок лишения прав с 1,5-2 лет до 2-3 лет.

Любителям тонировки придется заплатить штраф не в 500 рублей, а уже в 1000 рублей. Повторное нарушение заставит владельца тонированной машины заплатить в казну уже 3 тысячи рублей.

Повышены штрафы для водителей-родителей, перевозящих детей без специально оборудованных кресел - с 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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