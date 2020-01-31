США эвакуируют своих дипломатов из Китая

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:57:09+03:00

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Госдепартамент США разрешил частичную эвакуацию сотрудников американского посольства в Пекине, а также работников консульств в Китае. Это связано с обострившейся из-за распространения коронавируса в стране обстановкой.

Уведомление о «санкционированном отъезде» распространяется на всех работников американского посольства в китайской столице. Кроме того оставить свое рабочее место и вернуться на родину могут сотрудники генеральных консульств в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне, но при одном условии. Вернуться в Америку могут только те дипломаты, присутствие которых на месте не обязательно для дальнейшего выполнения своих обязанностей, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, что в начале текущей недели власти США уже приняли решение об эвакуации почти 200 сотрудников своего консульства из Уханя. Кроме того вывезти было решено членов семей дипломатов, а также других граждан Америки, находящихся в этом китайском регионе, передает газета «Известия».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU