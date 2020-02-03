В России предложили жестче наказывать шумных соседей

3 Февр. 2020 2020-02-03T03:59:42+03:00

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В России предложили на федеральном уровне ужесточить наказании для шумных соседей. Более того, как заявила член комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова, инициаторы законопроекта хотят ввести систему штрафов за нарушение тишины.

В Госдуме уже разработали пакет поправок в Жилищный кодекс и КоАП. Предлагается ввести время тишины с 23:00 до 7:00. Согласно документу, нарушителей жду штрафы от 5 до 50 тысяч для граждан и от 50 до 150 тысяч для юридических лиц. Однако сразу же применять такие санкции не будут, штрафы начнут приходить за систематическое нарушение тишины - более двух раз в месяц.

Авторы законопроекта уточнили в интервью для "Известий", не каждый источник шума будет считаться нарушением. К примеру крик ребенка или шаги "при обычной ходьбе" не будут считаться за нарушение тишины.

Сейчас в России на федеральном уровне "закона о тишине" нет. Отдельные правила существуют в разных регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU