Суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
Двух фигурантов дела о разбойном нападении с участием сотрудников Федеральной службы безопасности отпустили под домашний арест. О решении Московского гарнизонного военного суда сообщила. Адвокат одного из обвиняемых Ирина Добросельская.
Мера пресечения была изменена в отношении бойца спецподразделения «Альфа» капитан Роман Оболенский и сотрудник спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов. Теперь под стражей остаются три фигуранта дела.
«Суд отклонил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на домашний арест в отношении Владимира Урусова и Романа Оболенского, установив срок домашнего ареста до 10 апреля», - передает ее слова издание ТАСС.
Она пояснила, что такое решение было принято, поскольку роли обвиняемых в совершении преступления «являются второстепенными», и они сотрудничают со следствием.
Адвокат сообщила, что следствие уже «подходит к финалу», и через две недели защита приступит к ознакомлению с материалами дела.
Напомним, сотрудники ФСБ были задержаны в начале июля прошлого года: пятерых арестовали, двоих поместили под домашний арест. Среди фигурантов дела оказались бойцы группы спецназначения «Вымпел», спецподразделения «Альфа» и оперативники Управления «К» ФСБ РФ. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
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