2020-02-05T21:59:22+03:00
Происшествия

Суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

Сотрудников спецподразделения «Альфа» отпустили под домашний арест
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд отпустил под домашний арест двух арестованных за разбой бойцов спецназа ФСБСуд отпустил под домашний арест двух арестованных за разбой бойцов спецназа ФСБФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двух фигурантов дела о разбойном нападении с участием сотрудников Федеральной службы безопасности отпустили под домашний арест. О решении Московского гарнизонного военного суда сообщила. Адвокат одного из обвиняемых Ирина Добросельская.

Мера пресечения была изменена в отношении бойца спецподразделения «Альфа» капитан Роман Оболенский и сотрудник спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов. Теперь под стражей остаются три фигуранта дела.

«Суд отклонил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на домашний арест в отношении Владимира Урусова и Романа Оболенского, установив срок домашнего ареста до 10 апреля», - передает ее слова издание ТАСС.

Она пояснила, что такое решение было принято, поскольку роли обвиняемых в совершении преступления «являются второстепенными», и они сотрудничают со следствием.

Адвокат сообщила, что следствие уже «подходит к финалу», и через две недели защита приступит к ознакомлению с материалами дела.

Напомним, сотрудники ФСБ были задержаны в начале июля прошлого года: пятерых арестовали, двоих поместили под домашний арест. Среди фигурантов дела оказались бойцы группы спецназначения «Вымпел», спецподразделения «Альфа» и оперативники Управления «К» ФСБ РФ. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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Громкая история с задержанием бойцов спецподразделения ФСБ «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и оперативников Управления «К» ФСБ РФ обретает характер какого-то голливудского криминального боевика, в котором бойцы элитного полицейского подразделения покусились на деньги наркомафии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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