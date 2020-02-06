2020-02-06T12:02:31+03:00
Звезды

Disney назвал даты премьеры новых сериалов Marvel

Два из трех выйдут уже в этом году
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Marvel выпустит три новых сериалаMarvel выпустит три новых сериалаФото: кадр из фильма
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Студия Disney анонсировала даты премьер сразу трех сериалов Marvel Studios. Компания выпускает телеистории «Сокол и Зимний солдат», «ВандаВижн» и «Локи», однако никакой конкретики о сюжетах этих картин пока нет.

По словам главы киностудии Боба Айгера, презентация картины «Сокол и Зимний солдат» состоится на платформе Disney+ в августе 2020 года. Чуть позже выйдет сериал «ВандаВижн», его премьера запланирована на декабрь текущего года.

Информации о «Локи» пока совсем немного, известно лишь, что релиз запланирован на 2021 год. Точные даты выхода сериалов будут названы позже, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, во время трансляции финального матча Национальной футбольной лиги зрителям показали объединенный тизер всех трех перечисленных сериалов Marvel. За несколько дней на YouTube ролик набрал уже более шести миллионов просмотров, передает газета «Известия».

Анонс новых сериалов Marvel.Компания выпустит стразу три новинки: Сокол и Зимний солдат , ВандаВижн и Локи

ИСТОЧНИК KP.RU

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