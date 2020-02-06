Священник Дмитрий Смирнов призвал заменить тюрьму избиением дубинкой от полицейских

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:15:16+03:00

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Обсуждая закон о домашнем насилии, отец Дмитрий Смирнов призвал его не принимать. А для нарушителей предложил выбор: тюрьма или избиение дубинкой от полицейских. Об этом священник рассказал в эфире Радио «КП» в интервью Роману Голованову.

- Я вообще неплохо отношусь к тому, чтобы не сразу сажать. Надо сначала отлупить резиновой дубинкой. Приезжают полицейские. Двое держат а один бьет дубинкой. Если спросить у человека: или мы тебя на год в тюрьму отвезем, или дубинкой отлупим. Что он выберет? Скажет — ладно, отходите меня дубинкой. Люди своих жен не бьют. Волк волчицу не бьет. В диком мире зверей такого нет, - сказал он.

Священник уверен, что действующих законов нам хватает, и вмешиваться в семью нужды нет.

- Я рос в домике с холодной водой и клопами. Там жили 40 семей. И ссоры были постоянными. И все вопросы решались. Я не знаю, с какого времени пошло, что полиция не реагирует. Если есть убогий, который не понимает роль отца в семье, его нужно посадить на 10 суток. Пока не отрезвеет умом. А потом провести беседу. Не полицейский это должен делать, а психолог, который разбирается в семейной жизни, - поделился отец Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU