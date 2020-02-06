Путин потребовал убирать из России "вузы-пустышки"

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:16:34+03:00

Владимир Путин отметил, что важно укрепить потенциал вузов и поднять вопрос об объединении для тех учебных заведений, где оно будет обоснованно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент считает, что надо объединять те учебные заведения, для которых это обоснованно

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Президент России Владимир Путин заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, что из России необходимо последовательно убирать "вузы-пустышки".

Президент считает, что одна из тех мер, которые важно выполнить как можно скорее, но предельно ответственно и качественно.

- Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки, таких ещё достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор, - заявил российский лидер.

Он также добавил, что важно укрепить потенциал вузов и поднять вопрос об объединении для тех учебных заведений, где оно будет обоснованно.

Также Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в университетах.

Сайт kp.ru ведёт онлайн-трансляцию совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке, которое проводит президент Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU