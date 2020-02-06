2020-02-06T16:16:34+03:00
Общество

Путин потребовал убирать из России "вузы-пустышки"

Президент считает, что надо объединять те учебные заведения, для которых это обоснованно
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин отметил, что важно укрепить потенциал вузов и поднять вопрос об объединении для тех учебных заведений, где оно будет обоснованноВладимир Путин отметил, что важно укрепить потенциал вузов и поднять вопрос об объединении для тех учебных заведений, где оно будет обоснованноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, что из России необходимо последовательно убирать "вузы-пустышки".

Президент считает, что одна из тех мер, которые важно выполнить как можно скорее, но предельно ответственно и качественно.

- Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки, таких ещё достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор, - заявил российский лидер.

Он также добавил, что важно укрепить потенциал вузов и поднять вопрос об объединении для тех учебных заведений, где оно будет обоснованно.

Также Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в университетах.

Сайт kp.ru ведёт онлайн-трансляцию совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке, которое проводит президент Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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