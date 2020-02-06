Путин потребовал убирать из России "вузы-пустышки"
Президент России Владимир Путин заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, что из России необходимо последовательно убирать "вузы-пустышки".
Президент считает, что одна из тех мер, которые важно выполнить как можно скорее, но предельно ответственно и качественно.
- Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки, таких ещё достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор, - заявил российский лидер.
Он также добавил, что важно укрепить потенциал вузов и поднять вопрос об объединении для тех учебных заведений, где оно будет обоснованно.
Также Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в университетах.
Сайт kp.ru ведёт онлайн-трансляцию совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке, которое проводит президент Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU